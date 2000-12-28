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Зайцев Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1936

Дата смерти

28.12.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1936

Отец: Зайцев Михаил Панкратьевич

Мать: Зайцева (Марченко) Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
29.03.?

Дочь: Зайцева Жанна Николаевна

Мать ребёнка: Зайцева (Карпенко) Тамара Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева (Карпенко) Тамара Дмитриевна

Рождение ребёнка
21.03.1962

Дочь: Кутателадзе (Зайцева) Лилия Николаева

Мать ребёнка: Зайцева (Карпенко) Тамара Дмитриевна

Смерть
28.12.2000

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