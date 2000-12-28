Зайцев Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1936
Дата смерти28.12.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1936
Рождение ребёнка
29.03.?
Дочь: Зайцева Жанна Николаевна
Мать ребёнка: Зайцева (Карпенко) Тамара Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.1962
Дочь: Кутателадзе (Зайцева) Лилия Николаева
Мать ребёнка: Зайцева (Карпенко) Тамара Дмитриевна
Смерть
28.12.2000