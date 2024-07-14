Анастасия Никифорова Около 1719 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Анастасия Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1719 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1720 г.р.

Дети

Около 1739 г.р.
Около 1742 г.р.
Около 1745 г.р.
Около 1759 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Гаврилов

Покровская церковь, с. Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1739 ст.

Сын: Терентий Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Гаврилов

Ракитино, Рузский, Московская область
Место жительства
1741 ст.
Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1742 ст.

Дочь: Васса Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Гаврилов

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1745 ст.

Сын: Прокофий Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Гаврилов

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1759 ст.

Дочь: Мария Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Гаврилов

Ракитино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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