Анастасия Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1719 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1719 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Гаврилов
Покровская церковь, с. Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1739 ст.
Сын: Терентий Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Гаврилов
Место жительства
1741 ст.
Рождение ребёнка
Около 1742 ст.
Дочь: Васса Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1745 ст.
Сын: Прокофий Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1759 ст.
Дочь: Мария Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Гаврилов
Смерть
Неизвестно