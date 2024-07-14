Никифор Гаврилов Около 1720 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНикифор Гаврилов

Никифор Гаврилов

Место рождения

Ракитино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1720 ст.

Дата смерти

До 1788 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1684 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1719 г.р.

Дети

Около 1739 г.р.
Около 1742 г.р.
Около 1745 г.р.
Около 1759 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720 ст.

Отец: Гаврила Прокофьев

Мать: не указана

Ракитино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Никифорова

Покровская церковь, с. Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1739 ст.

Сын: Терентий Никифоров

Мать ребёнка: Анастасия Никифорова

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1742 ст.

Дочь: Васса Никифорова

Мать ребёнка: Анастасия Никифорова

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1745 ст.

Сын: Прокофий Никифоров

Мать ребёнка: Анастасия Никифорова

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1759 ст.

Дочь: Мария Никифорова

Мать ребёнка: Анастасия Никифорова

Ракитино, Рузский, Московская область
Смерть
До 1788 ст.
Ракитино, Рузский, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.