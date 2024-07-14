Никифор Гаврилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1720 ст.
Дата смертиДо 1788 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720 ст.
Отец: Гаврила Прокофьев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Никифорова
Покровская церковь, с. Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1739 ст.
Сын: Терентий Никифоров
Мать ребёнка: Анастасия Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1742 ст.
Дочь: Васса Никифорова
Мать ребёнка: Анастасия Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1745 ст.
Сын: Прокофий Никифоров
Мать ребёнка: Анастасия Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1759 ст.
Дочь: Мария Никифорова
Мать ребёнка: Анастасия Никифорова
Смерть
До 1788 ст.