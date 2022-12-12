Спесивцева Анна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпесивцева Анна Гавриловна

Спесивцева Анна Гавриловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1807

Муж: Спесивцев Александр Степанович

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Спесивцев Василий Александрович

Отец ребёнка: Спесивцев Александр Степанович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Спесивцев Фёдор Александрович

Отец ребёнка: Спесивцев Александр Степанович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Спесивцева Пелагея Александровна

Отец ребёнка: Спесивцев Александр Степанович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Спесивцев Иван Александрович

Отец ребёнка: Спесивцев Александр Степанович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Спесивцева Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Спесивцев Александр Степанович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Спесивцева Матрёна Александровна

Отец ребёнка: Спесивцев Александр Степанович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close