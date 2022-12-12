Спесивцева Анна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1807
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Спесивцев Василий Александрович
Отец ребёнка: Спесивцев Александр Степанович
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Спесивцев Фёдор Александрович
Отец ребёнка: Спесивцев Александр Степанович
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Спесивцева Пелагея Александровна
Отец ребёнка: Спесивцев Александр Степанович
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Спесивцев Иван Александрович
Отец ребёнка: Спесивцев Александр Степанович
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Спесивцева Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Спесивцев Александр Степанович
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Спесивцева Матрёна Александровна
Отец ребёнка: Спесивцев Александр Степанович
Смерть
Неизвестно