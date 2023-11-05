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Чижов Николай Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1963

Отец: Чижов Виктор Федорович

Мать: Чижова Анна Семёновна

Рождение ребёнка
08.08.1985

Сын: Чижов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Чижова Лидия Михайловна

Рождение ребёнка
02.04.1989

Дочь: Савина Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Чижова Лидия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чижова Лидия Михайловна

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