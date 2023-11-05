Чижов Николай Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1963
Отец: Чижов Виктор Федорович
Мать: Чижова Анна Семёновна
Рождение ребёнка
08.08.1985
Мать ребёнка: Чижова Лидия Михайловна
Рождение ребёнка
02.04.1989
Дочь: Савина Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Чижова Лидия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чижова Лидия Михайловна