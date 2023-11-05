Чижов Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чижов Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1985

Отец: Чижов Николай Викторович

Мать: Чижова Лидия Михайловна

Рождение ребёнка
15.03.2005

Сын: Чижов Владислав Алексеевич

Мать ребёнка: Чижова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
06.09.2016

Дочь: Чижова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Чижова Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чижова Ольга Николаевна

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