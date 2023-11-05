Чижов Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1985
Отец: Чижов Николай Викторович
Мать: Чижова Лидия Михайловна
Рождение ребёнка
15.03.2005
Сын: Чижов Владислав Алексеевич
Мать ребёнка: Чижова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
06.09.2016
Дочь: Чижова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Чижова Ольга Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чижова Ольга Николаевна