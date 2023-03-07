Суплотова (Кутянина) Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суплотова (Кутянина) Аксинья

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Место рождения

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1745

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Кутянинъ Потанинъ Григорий

Мать: Кутянина Агрофена Федорова

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Суплотовъ Кузьма

Отец ребёнка: Суплотовъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Суплотовъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Суплотовъ Филипъ

Отец ребёнка: Суплотовъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1783

Сын: Суплотовъ Сергей

Отец ребёнка: Суплотовъ Михаилъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суплотовъ Михаилъ

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