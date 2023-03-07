Суплотова (Кутянина) Аксинья
Место рождения
Дата рождения1745
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Кутянинъ Потанинъ Григорий
Рождение ребёнка
1771
Сын: Суплотовъ Кузьма
Отец ребёнка: Суплотовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Суплотовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Суплотовъ Филипъ
Отец ребёнка: Суплотовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1783
Сын: Суплотовъ Сергей
Отец ребёнка: Суплотовъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суплотовъ Михаилъ