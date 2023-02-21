Рямо Абрам Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1903
Отец: Рямо Иван Абрамович
Мать: Ноппи Лина Андреевна
Рождение ребёнка
31.08.1932
Дочь: Рямо Ида Абрамовна
Мать ребёнка: Рямо Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
10.06.1935
Сын: Рямо Иван Абрамович
Мать ребёнка: Рямо Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
13.03.1942
Дочь: Рямо Эльвира Абрамовна
Мать ребёнка: Рямо Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
31.08.1944
Сын: Рямо Ристо Абрамович
Мать ребёнка: Рямо Екатерина Андреевна
Смерть
Неизвестно