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Рямо Абрам Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1903

Отец: Рямо Иван Абрамович

Мать: Ноппи Лина Андреевна

Рождение ребёнка
31.08.1932

Дочь: Рямо Ида Абрамовна

Мать ребёнка: Рямо Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
10.06.1935

Сын: Рямо Иван Абрамович

Мать ребёнка: Рямо Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
13.03.1942

Дочь: Рямо Эльвира Абрамовна

Мать ребёнка: Рямо Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
31.08.1944

Сын: Рямо Ристо Абрамович

Мать ребёнка: Рямо Екатерина Андреевна

Смерть
Неизвестно
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