Рямо Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1904
Рождение ребёнка
31.08.1932
Дочь: Рямо Ида Абрамовна
Отец ребёнка: Рямо Абрам Иванович
Рождение ребёнка
10.06.1935
Сын: Рямо Иван Абрамович
Отец ребёнка: Рямо Абрам Иванович
Рождение ребёнка
13.03.1942
Дочь: Рямо Эльвира Абрамовна
Отец ребёнка: Рямо Абрам Иванович
Рождение ребёнка
31.08.1944
Сын: Рямо Ристо Абрамович
Отец ребёнка: Рямо Абрам Иванович
Смерть
Неизвестно