Рямо Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рямо Екатерина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1904

Отец: Талонпойка Андрей Иванович

Мать: Ряхмонен Мария Ивановна

Рождение ребёнка
31.08.1932

Дочь: Рямо Ида Абрамовна

Отец ребёнка: Рямо Абрам Иванович

Рождение ребёнка
10.06.1935

Сын: Рямо Иван Абрамович

Отец ребёнка: Рямо Абрам Иванович

Рождение ребёнка
13.03.1942

Дочь: Рямо Эльвира Абрамовна

Отец ребёнка: Рямо Абрам Иванович

Рождение ребёнка
31.08.1944

Сын: Рямо Ристо Абрамович

Отец ребёнка: Рямо Абрам Иванович

Смерть
Неизвестно
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