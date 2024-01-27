(Novikoff) Mary — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Novikoff) Mary

Место рождения

California, USA

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1880 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Новиков Novikoff Alexander Алексей Yevtaiyvich Васильевич

Мать: Новикова Novikoff Агфия Hazel A. Алексеевна

California, USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
2614 111th Place, Lynwood, Los Angeles, California, USA
Бракосочетание
01.02.1946

Муж: скрыто настройками приватности

Los Angeles, California, United States
Смерть
Неизвестно
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