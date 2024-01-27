(Novikoff) Mary
Место рожденияCalifornia, USA
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Новиков Novikoff Alexander Алексей Yevtaiyvich Васильевич
California, USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
2614 111th Place, Lynwood, Los Angeles, California, USA
Бракосочетание
01.02.1946
Муж: скрыто настройками приватности
Los Angeles, California, United States
Смерть
Неизвестно