Новикова Novikoff (Barasov) Агфия Hazel A. Алексеевна
Место рожденияRussian Federation
Дата рождения01.01.1880
Дата смерти18.01.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Novikoff David Alexandervich
Отец ребёнка: Новиков Novikoff Alexander Алексей Yevtaiyvich Васильевич
Сын: Novikoff John
Отец ребёнка: Новиков Novikoff Alexander Алексей Yevtaiyvich Васильевич
Дочь: Vera
Отец ребёнка: Новиков Novikoff Alexander Алексей Yevtaiyvich Васильевич
Отец ребёнка: Новиков Novikoff Alexander Алексей Yevtaiyvich Васильевич
Дочь: Runa
Отец ребёнка: Новиков Novikoff Alexander Алексей Yevtaiyvich Васильевич
Сын: Novikoff Alexei
Отец ребёнка: Новиков Novikoff Alexander Алексей Yevtaiyvich Васильевич
Дочь: June
Отец ребёнка: Новиков Novikoff Alexander Алексей Yevtaiyvich Васильевич
Сын: Novikoff William Alexandervich
Отец ребёнка: Новиков Novikoff Alexander Алексей Yevtaiyvich Васильевич
Дочь: Mary
Отец ребёнка: Новиков Novikoff Alexander Алексей Yevtaiyvich Васильевич
Дочь: Hazel
Отец ребёнка: Новиков Novikoff Alexander Алексей Yevtaiyvich Васильевич
Дочь: Norma
Отец ребёнка: Новиков Novikoff Alexander Алексей Yevtaiyvich Васильевич
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новиков Novikoff Alexander Алексей Yevtaiyvich Васильевич
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новиков Novikoff Alexander Алексей Yevtaiyvich Васильевич
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новиков Novikoff Alexander Алексей Yevtaiyvich Васильевич
Сын: Novikoff Timofey A.
Отец ребёнка: Новиков Novikoff Alexander Алексей Yevtaiyvich Васильевич
Сын: Novikoff Richard
Отец ребёнка: Новиков Novikoff Alexander Алексей Yevtaiyvich Васильевич
Сын: Novikoff Michael
Отец ребёнка: Новиков Novikoff Alexander Алексей Yevtaiyvich Васильевич