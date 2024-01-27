Новикова Novikoff (Barasov) Агфия Hazel A. Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Novikoff (Barasov) Агфия Hazel A. Алексеевна

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Место рождения

Russian Federation

Дата рождения

01.01.1880

Дата смерти

18.01.1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1898 г.р.
1909 г.р.
1912 г.р.
1913 г.р.
1915 г.р.
1916 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Russian Federation
Рождение ребёнка
16.03.1898

Сын: Novikoff David Alexandervich

Отец ребёнка: Новиков Novikoff Alexander Алексей Yevtaiyvich Васильевич

Kars, Russia
Рождение ребёнка
1909

Сын: Novikoff John

Отец ребёнка: Новиков Novikoff Alexander Алексей Yevtaiyvich Васильевич

Russia
Иммиграция
1911
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Vera

Отец ребёнка: Новиков Novikoff Alexander Алексей Yevtaiyvich Васильевич

Russia
Рождение ребёнка
1913

Сын: Novikoff Leon Alexander

Отец ребёнка: Новиков Novikoff Alexander Алексей Yevtaiyvich Васильевич

Glendale, Arizona
Рождение ребёнка
12.10.1915

Сын: Novikoff Louis Alexander

Отец ребёнка: Новиков Novikoff Alexander Алексей Yevtaiyvich Васильевич

Glendale, Arizona
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Runa

Отец ребёнка: Новиков Novikoff Alexander Алексей Yevtaiyvich Васильевич

Arizona, United States
Рождение ребёнка
1919

Сын: Novikoff Alexei

Отец ребёнка: Новиков Novikoff Alexander Алексей Yevtaiyvich Васильевич

Arizona, USA
Рождение ребёнка
1921

Дочь: June

Отец ребёнка: Новиков Novikoff Alexander Алексей Yevtaiyvich Васильевич

Arkansas, USA
Рождение ребёнка
10.03.1924

Сын: Novikoff William Alexandervich

Отец ребёнка: Новиков Novikoff Alexander Алексей Yevtaiyvich Васильевич

California, USA
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Mary

Отец ребёнка: Новиков Novikoff Alexander Алексей Yevtaiyvich Васильевич

California, USA
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Hazel

Отец ребёнка: Новиков Novikoff Alexander Алексей Yevtaiyvich Васильевич

California, USA
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Norma

Отец ребёнка: Новиков Novikoff Alexander Алексей Yevtaiyvich Васильевич

California, USA
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Novikoff Alexander Алексей Yevtaiyvich Васильевич

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Novikoff Alexander Алексей Yevtaiyvich Васильевич

California, USA
Место жительства
1935
Рождение ребёнка
Около 1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Novikoff Alexander Алексей Yevtaiyvich Васильевич

Место жительства
1940
2614 111th Place, Lynwood, Los Angeles, California, USA
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Novikoff Timofey A.

Отец ребёнка: Новиков Novikoff Alexander Алексей Yevtaiyvich Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Novikoff Richard

Отец ребёнка: Новиков Novikoff Alexander Алексей Yevtaiyvich Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Novikoff Michael

Отец ребёнка: Новиков Novikoff Alexander Алексей Yevtaiyvich Васильевич

Смерть
18.01.1950
Los Angeles, California, USA
Похороны
Неизвестно
Russian Molokan Cemetery, Commerce, California, United States
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