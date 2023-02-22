Пугина Надежда Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугина Надежда Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

29.06.1918

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

1897 г.р.
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1906 г.р.
1910 г.р.
1912 г.р.

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1897

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Пугин Иван Тихонов

Рождение ребёнка
13.03.1900

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пугин Иван Тихонов

Рождение ребёнка
06.06.1902

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пугин Иван Тихонов

Рождение ребёнка
08.12.1906

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Пугин Иван Тихонов

Рождение ребёнка
13.01.1910

Дочь: Нина Ивановна

Отец ребёнка: Пугин Иван Тихонов

Рождение ребёнка
25.10.1912

Сын: Пугин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Пугин Иван Тихонов

Рождение ребёнка
06.11.1915

Дочь: Евстолия Ивановна

Отец ребёнка: Пугин Иван Тихонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пугин Иван Тихонов

Смерть
29.06.1918
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