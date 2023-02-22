Пугина Надежда Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти29.06.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1897
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пугин Иван Тихонов
Рождение ребёнка
13.03.1900
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пугин Иван Тихонов
Рождение ребёнка
06.06.1902
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пугин Иван Тихонов
Рождение ребёнка
08.12.1906
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пугин Иван Тихонов
Рождение ребёнка
13.01.1910
Дочь: Нина Ивановна
Отец ребёнка: Пугин Иван Тихонов
Рождение ребёнка
25.10.1912
Отец ребёнка: Пугин Иван Тихонов
Рождение ребёнка
06.11.1915
Дочь: Евстолия Ивановна
Отец ребёнка: Пугин Иван Тихонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пугин Иван Тихонов
Смерть
29.06.1918