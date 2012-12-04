Бороненко Герман (Эрнст) Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бороненко Герман (Эрнст) Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1938

Дата смерти

04.12.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1961

Сын: Бороненко Олег Германович

Мать ребёнка: Бороненко Раиса Васильевна

Рождение ребёнка
24.05.1965

Сын: Бороненко Владимир Германович

Мать ребёнка: Бороненко Раиса Васильевна

Смерть
04.12.2012
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