Бороненко Герман (Эрнст) Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1938
Дата смерти04.12.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1961
Сын: Бороненко Олег Германович
Мать ребёнка: Бороненко Раиса Васильевна
Рождение ребёнка
24.05.1965
Сын: Бороненко Владимир Германович
Мать ребёнка: Бороненко Раиса Васильевна
Смерть
04.12.2012