Бороненко Раиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБороненко Раиса Васильевна

Бороненко Раиса Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1939

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1961

Сын: Бороненко Олег Германович

Отец ребёнка: Бороненко Герман (Эрнст) Андреевич

Рождение ребёнка
24.05.1965

Сын: Бороненко Владимир Германович

Отец ребёнка: Бороненко Герман (Эрнст) Андреевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close