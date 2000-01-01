Бороненко Раиса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1961
Сын: Бороненко Олег Германович
Отец ребёнка: Бороненко Герман (Эрнст) Андреевич
Рождение ребёнка
24.05.1965
Сын: Бороненко Владимир Германович
Отец ребёнка: Бороненко Герман (Эрнст) Андреевич