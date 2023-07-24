Таюрский Иннокентий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таюрский Иннокентий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Таюрский Илья Герасимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1956

Дочь: Таюрская Вера Иннокентьевна

Мать ребёнка: Шестакова Валентина Антиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таюрская Катерина Иннокентьевна

Мать ребёнка: Шестакова Валентина Антиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таюрская Татьяна Иннокентьевна

Мать ребёнка: Шестакова Валентина Антиповна

Смерть
Неизвестно
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