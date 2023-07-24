Таюрский Иннокентий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Таюрский Илья Герасимович
Рождение ребёнка
08.11.1956
Дочь: Таюрская Вера Иннокентьевна
Мать ребёнка: Шестакова Валентина Антиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таюрская Катерина Иннокентьевна
Мать ребёнка: Шестакова Валентина Антиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таюрская Татьяна Иннокентьевна
Мать ребёнка: Шестакова Валентина Антиповна
Смерть
Неизвестно