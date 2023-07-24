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Шестакова Валентина Антиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шестаков Антип Адамович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1956

Дочь: Таюрская Вера Иннокентьевна

Отец ребёнка: Таюрский Иннокентий Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таюрская Катерина Иннокентьевна

Отец ребёнка: Таюрский Иннокентий Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таюрская Татьяна Иннокентьевна

Отец ребёнка: Таюрский Иннокентий Ильич

Смерть
Неизвестно