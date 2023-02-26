Стефан Акимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефан Акимов

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Место рождения

г.Трубчевск Орловской губ.

Дата рождения

До 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1819 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Трубчевск Орловской губ.
Бракосочетание
29.09.1835

Жена: Елена Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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