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Екатерина Фомина

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Место рождения

д.Узривицы

Дата рождения

1777

Дата смерти

11.03.1808

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: ?

Мать: ?

д.Узривицы
Бракосочетание
27.10.1796

Муж: Давид Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.10.1797

Дочь: Параскева Давидова

Отец ребёнка: Давид Никифоров

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1802

Сын: Ананий Давидов

Отец ребёнка: Давид Никифоров

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1805

Сын: Власий Давидов

Отец ребёнка: Давид Никифоров

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.10.1807

Сын: Филипп Давидов

Отец ребёнка: Давид Никифоров

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.03.1808
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
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