Екатерина Фомина
Место рожденияд.Узривицы
Дата рождения1777
Дата смерти11.03.1808
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.10.1796
Муж: Давид Никифоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.10.1797
Дочь: Параскева Давидова
Отец ребёнка: Давид Никифоров
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1802
Сын: Ананий Давидов
Отец ребёнка: Давид Никифоров
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1805
Сын: Власий Давидов
Отец ребёнка: Давид Никифоров
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.10.1807
Сын: Филипп Давидов
Отец ребёнка: Давид Никифоров
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.03.1808
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.