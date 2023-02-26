Моисей Фомин
Место рожденияд.Узривицы
Дата рождения1761
Дата смерти07.04.1807
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1793
Дочь: Стефанида Моисеева
Мать ребёнка: Евдокия Давидова
Рождение ребёнка
16.12.1802
Сын: Даниил Моисеев
Мать ребёнка: Евдокия Давидова
Рождение ребёнка
16.12.1802
Сын: Аггей Моисеев
Мать ребёнка: Евдокия Давидова
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Гликерия Моисеева
Мать ребёнка: Евдокия Давидова
Смерть
07.04.1807
Причина смерти: горячка