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Моисей Фомин

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Место рождения

д.Узривицы

Дата рождения

1761

Дата смерти

07.04.1807

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: ?

Мать: ?

д.Узривицы
Рождение ребёнка
До 1793

Дочь: Стефанида Моисеева

Мать ребёнка: Евдокия Давидова

Рождение ребёнка
16.12.1802

Сын: Даниил Моисеев

Мать ребёнка: Евдокия Давидова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.12.1802

Сын: Аггей Моисеев

Мать ребёнка: Евдокия Давидова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Гликерия Моисеева

Мать ребёнка: Евдокия Давидова

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
07.04.1807
Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Причина смерти: горячка
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