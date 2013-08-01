Цицкиева (Хаджиева) Людмила Халиковна
Место рождения
Дата рождения23.10.1951
Дата смерти01.08.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1951
Отец: Хаджиев Халик
Мать: Хаджиева Вера Ивановна
Рождение ребёнка
09.12.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цицкиев Валерий Хадрисович
Узбекская ССР, Бухара
Рождение ребёнка
29.09.1975
Отец ребёнка: Цицкиев Валерий Хадрисович
Узбекская ССР, Бухара
Рождение ребёнка
25.04.1985
Дочь: Цицкиева Алеся Валерьевна
Отец ребёнка: Цицкиев Валерий Хадрисович
Узбекская ССР, Бухара
Рождение ребёнка
15.07.1986
Сын: Цицкиев Зелимхан Валерьевич
Отец ребёнка: Цицкиев Валерий Хадрисович
Узбекская ССР, Бухара
Рождение ребёнка
23.04.1989
Дочь: Цицкиева Ольга Валерьевна
Отец ребёнка: Цицкиев Валерий Хадрисович
Узбекская ССР, Бухара
Рождение ребёнка
23.04.1989
Сын: Цицкиев Дмитрий Валерьевич
Отец ребёнка: Цицкиев Валерий Хадрисович
Узбекская ССР, Бухара
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.08.2013
Узбекистан, Бухара