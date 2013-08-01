Цицкиева (Хаджиева) Людмила Халиковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цицкиева (Хаджиева) Людмила Халиковна

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Место рождения

Норильск, город Норильск, Красноярский край

Дата рождения

23.10.1951

Дата смерти

01.08.2013

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1951

Отец: Хаджиев Халик

Мать: Хаджиева Вера Ивановна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.12.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цицкиев Валерий Хадрисович

Узбекская ССР, Бухара
Рождение ребёнка
29.09.1975

Сын: Цицкиев Вадим Валерьевич

Отец ребёнка: Цицкиев Валерий Хадрисович

Узбекская ССР, Бухара
Рождение ребёнка
25.04.1985

Дочь: Цицкиева Алеся Валерьевна

Отец ребёнка: Цицкиев Валерий Хадрисович

Узбекская ССР, Бухара
Рождение ребёнка
15.07.1986

Сын: Цицкиев Зелимхан Валерьевич

Отец ребёнка: Цицкиев Валерий Хадрисович

Узбекская ССР, Бухара
Рождение ребёнка
23.04.1989

Дочь: Цицкиева Ольга Валерьевна

Отец ребёнка: Цицкиев Валерий Хадрисович

Узбекская ССР, Бухара
Рождение ребёнка
23.04.1989

Сын: Цицкиев Дмитрий Валерьевич

Отец ребёнка: Цицкиев Валерий Хадрисович

Узбекская ССР, Бухара
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цицкиев Валерий Хадрисович

Смерть
01.08.2013
Узбекистан, Бухара
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