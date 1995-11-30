Хаджиева (Маришина) Вера Ивановна
Место рождениядеревня Никольское, Волковский сельсовет, Бабаевский район, Вологодская область
Дата рождения24.12.1924
Дата смерти30.11.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1924
Отец: Маришин Иван
деревня Никольское, Волковский сельсовет, Бабаевский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.10.1951
Дочь: Цицкиева Людмила Халиковна
Отец ребёнка: Хаджиев Халик
Бракосочетание
1951
Муж: Хаджиев Халик
Смерть
30.11.1995