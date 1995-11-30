Хаджиева (Маришина) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хаджиева (Маришина) Вера Ивановна

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Место рождения

деревня Никольское, Волковский сельсовет, Бабаевский район, Вологодская область

Дата рождения

24.12.1924

Дата смерти

30.11.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1924

Отец: Маришин Иван

Мать: Маришина Евдокия Александровна

деревня Никольское, Волковский сельсовет, Бабаевский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.10.1951

Дочь: Цицкиева Людмила Халиковна

Отец ребёнка: Хаджиев Халик

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Бракосочетание
1951

Муж: Хаджиев Халик

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Смерть
30.11.1995
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