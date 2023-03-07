Московцева (Медведева) Евдокия Феоктистова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1878 ст.
Дата смерти28.12.1953
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878 ст.
Отец: Медведев Феоктист
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1896 ст.
Рождение ребёнка
15.09.1898 ст.
Дочь: Фекла Павловна
Отец ребёнка: Московцев Павел Данилов
Рождение ребёнка
08.01.1900 ст.
Отец ребёнка: Московцев Павел Данилов
Рождение ребёнка
Вычислено 1903 ст.
Дочь: Ксения Павловна
Отец ребёнка: Московцев Павел Данилов
Рождение ребёнка
19.07.1905 ст.
Отец ребёнка: Московцев Павел Данилов
Рождение ребёнка
Вычислено 10.11.1909 ст.
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Московцев Павел Данилов
Рождение ребёнка
Вычислено 10.11.1909 ст.
Отец ребёнка: Московцев Павел Данилов
Рождение ребёнка
06.10.1910 ст.
Дочь: Пелагия Павловна
Отец ребёнка: Московцев Павел Данилов
Рождение ребёнка
23.07.1913 ст.
Сын: Московцев Макарий Павлович
Отец ребёнка: Московцев Павел Данилов
Рождение ребёнка
07.07.1916 ст.
Дочь: Елена Павловна
Отец ребёнка: Московцев Павел Данилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Московцев Илья
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.12.1953