Московцева (Медведева) Евдокия Феоктистова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Московцева (Медведева) Евдокия Феоктистова

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Место рождения

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1878 ст.

Дата смерти

28.12.1953

Пол

Женский

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878 ст.

Отец: Медведев Феоктист

Мать: не указана

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
23.10.1896 ст.

Муж: Московцев Павел Данилов

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.09.1898 ст.

Дочь: Фекла Павловна

Отец ребёнка: Московцев Павел Данилов

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.01.1900 ст.

Сын: Московцев Петр Павлович

Отец ребёнка: Московцев Павел Данилов

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1903 ст.

Дочь: Ксения Павловна

Отец ребёнка: Московцев Павел Данилов

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.07.1905 ст.

Сын: Московцев Илия Павлович

Отец ребёнка: Московцев Павел Данилов

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 10.11.1909 ст.

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Московцев Павел Данилов

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 10.11.1909 ст.

Сын: Московцев Петр Павлович

Отец ребёнка: Московцев Павел Данилов

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.10.1910 ст.

Дочь: Пелагия Павловна

Отец ребёнка: Московцев Павел Данилов

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.07.1913 ст.

Сын: Московцев Макарий Павлович

Отец ребёнка: Московцев Павел Данилов

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.07.1916 ст.

Дочь: Елена Павловна

Отец ребёнка: Московцев Павел Данилов

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Московцев Илья

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
28.12.1953
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