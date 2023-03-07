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Московцев Павел Данилов

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Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878 ст.

Отец: Московцев Данил

Мать: не указана

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
23.10.1896 ст.

Жена: Московцева Евдокия Феоктистова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.09.1898 ст.

Дочь: Фекла Павловна

Мать ребёнка: Московцева Евдокия Феоктистова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.01.1900 ст.

Сын: Московцев Петр Павлович

Мать ребёнка: Московцева Евдокия Феоктистова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1903 ст.

Дочь: Ксения Павловна

Мать ребёнка: Московцева Евдокия Феоктистова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.07.1905 ст.

Сын: Московцев Илия Павлович

Мать ребёнка: Московцева Евдокия Феоктистова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 10.11.1909 ст.

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: Московцева Евдокия Феоктистова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 10.11.1909 ст.

Сын: Московцев Петр Павлович

Мать ребёнка: Московцева Евдокия Феоктистова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.10.1910 ст.

Дочь: Пелагия Павловна

Мать ребёнка: Московцева Евдокия Феоктистова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.07.1913 ст.

Сын: Московцев Макарий Павлович

Мать ребёнка: Московцева Евдокия Феоктистова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.07.1916 ст.

Дочь: Елена Павловна

Мать ребёнка: Московцева Евдокия Феоктистова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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