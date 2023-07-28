Назарова Аполинария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова Аполинария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Валентин Федорович

Отец ребёнка: Назаров Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Борис Федорович

Отец ребёнка: Назаров Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Николай федорович

Отец ребёнка: Назаров Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Павел Федорович

Отец ребёнка: Назаров Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назарова Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Назаров Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Сергей Федорович

Отец ребёнка: Назаров Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Леонид Федорович

Отец ребёнка: Назаров Федор

Смерть
Неизвестно

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