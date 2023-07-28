Назаров Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Валентин Федорович
Мать ребёнка: Назарова Аполинария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Назарова Аполинария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Николай федорович
Мать ребёнка: Назарова Аполинария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Назарова Аполинария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назарова Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Назарова Аполинария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Назарова Аполинария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Назарова Аполинария
Смерть
Неизвестно