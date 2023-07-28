Назаров Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазаров Федор

Назаров Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Валентин Федорович

Мать ребёнка: Назарова Аполинария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Борис Федорович

Мать ребёнка: Назарова Аполинария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Николай федорович

Мать ребёнка: Назарова Аполинария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Павел Федорович

Мать ребёнка: Назарова Аполинария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назарова Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Назарова Аполинария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Сергей Федорович

Мать ребёнка: Назарова Аполинария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Леонид Федорович

Мать ребёнка: Назарова Аполинария

Смерть
Неизвестно
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