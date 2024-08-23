Сергунина Матрёна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около ?.12.1919
Дочь: (Сергунина) Зинаида Фёдоровна
Отец ребёнка: Сергунин Фёдор Семёнович
Бракосочетание
До 16.02.1920
Смерть
1976
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область