Сергунина Матрёна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергунина Матрёна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около ?.12.1919

Дочь: (Сергунина) Зинаида Фёдоровна

Отец ребёнка: Сергунин Фёдор Семёнович

Бракосочетание
До 16.02.1920

Муж: Сергунин Фёдор Семёнович

Смерть
1976
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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