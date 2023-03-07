Солодянкина (Мальцова) Ирина Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкина (Мальцова) Ирина Павлова

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Место рождения

дер. Ивана Мальцова, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1727 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Ивана Мальцова, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодянкин Федор Филиппов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762
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