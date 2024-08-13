Негробова (Негробова) Ксения Кононовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Негробова (Негробова) Ксения Кононовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Негробова) Александра Трофимовна

Отец ребёнка: Негробов Трофим Алексеевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Негробова) Ксения Трофимовна

Отец ребёнка: Негробов Трофим Алексеевич

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