Негробова (Негробова) Ксения Кононовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Негробова) Александра Трофимовна
Отец ребёнка: Негробов Трофим Алексеевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Негробова) Ксения Трофимовна
Отец ребёнка: Негробов Трофим Алексеевич