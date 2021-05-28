Мишина Маргарита Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1939
Дата смерти28.05.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Около 2010
Сожительство
Смерть
28.05.2021
Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область