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Мишина Маргарита Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1939

Дата смерти

28.05.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1949 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Около 2010

Муж: Захаров Владимир Николаевич

Сожительство
Смерть
28.05.2021
Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область

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