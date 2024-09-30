(Кяйвяряйнен) Мария Иосифовна
Место рождения
Дата рождения29.07.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1896
Отец: не указан
Бракосочетание
09.06.1918
Рождение ребёнка
24.09.1919
Сын: Кяйвяряйнен Иван Иосифович
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
20.07.1921
Дочь: (Кяйвяряйнен) Хильма Иосифовна
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
22.08.1923
Дочь: (Кяйвяряйнен) Ида Иосифовна
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
09.03.1925
Сын: Кяйвяряйнен Фома Иосифович
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
21.10.1926
Дочь: (Кяйвяряйнен) Эльза Иосифовна
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
26.02.1934
Сын: Кяйвяряйнен Виктор Иосифович
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иосиф Петрович
Смерть
Неизвестно