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(Кяйвяряйнен) Мария Иосифовна

Место рождения

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

29.07.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1896

Отец: не указан

Мать: Кяйвяряйнен (Валкиайнен) Ева Семеновна

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
09.06.1918

Муж: Кяйвяряйнен Иосиф Петрович

Рождение ребёнка
24.09.1919

Сын: Кяйвяряйнен Иван Иосифович

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иосиф Петрович

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.07.1921

Дочь: (Кяйвяряйнен) Хильма Иосифовна

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иосиф Петрович

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.08.1923

Дочь: (Кяйвяряйнен) Ида Иосифовна

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иосиф Петрович

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.03.1925

Сын: Кяйвяряйнен Фома Иосифович

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иосиф Петрович

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.10.1926

Дочь: (Кяйвяряйнен) Эльза Иосифовна

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иосиф Петрович

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.02.1934

Сын: Кяйвяряйнен Виктор Иосифович

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иосиф Петрович

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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