Кяйвяряйнен (Валкиайнен) Ева Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКяйвяряйнен (Валкиайнен) Ева Семеновна

Кяйвяряйнен (Валкиайнен) Ева Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1896

Дочь: (Кяйвяряйнен) Мария Иосифовна

Отец ребёнка: не указан

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.11.1901

Сын: Кяйвяряйнен Иван Иосифович

Отец ребёнка: не указан

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.