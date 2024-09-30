Кяйвяряйнен (Валкиайнен) Ева Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1896
Дочь: (Кяйвяряйнен) Мария Иосифовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.11.1901
Сын: Кяйвяряйнен Иван Иосифович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно