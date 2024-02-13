Солодкова Неонилла Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодкова Неонилла Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1911 ст.

Дочь: Солодкова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Солодков Иван Леонтьевич

Онгой, Осинский муниципальный район, Иркутская область
https://ya.ru/archive/catalog/397a157a-c5bd-46d7-8553-45e22c4508d7/7
Рождение ребёнка
13.06.1914

Дочь: Солодкова Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Солодков Иван Леонтьевич

https://ya.ru/archive/catalog/ba527c8c-5f6d-4304-9f33-7755fdfd3fb4/21
Рождение ребёнка
01.01.1917

Дочь: Солодкова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Солодков Иван Леонтьевич

https://ya.ru/archive/catalog/7b170639-6594-4b7f-813b-68223fee172e/3
Рождение ребёнка
01.12.1918

Сын: Солодков Николай Иванович

Отец ребёнка: Солодков Иван Леонтьевич

https://ya.ru/archive/catalog/024084b5-e86d-4f38-b445-36a7e2f21905/42
Рождение ребёнка
27.09.1921

Дочь: Лазарева Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Солодков Иван Леонтьевич

Харик, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
https://ya.ru/archive/catalog/ea5cfadc-fd53-47f6-a823-2b1280ef2f32/8
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодков Иван Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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