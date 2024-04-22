Солодков Иван Леонтьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Солодков Леонтий
Рождение ребёнка
13.02.1911 ст.
Дочь: Солодкова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Солодкова Неонилла Степановна
https://ya.ru/archive/catalog/397a157a-c5bd-46d7-8553-45e22c4508d7/7
Рождение ребёнка
13.06.1914
Дочь: Солодкова Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Солодкова Неонилла Степановна
https://ya.ru/archive/catalog/ba527c8c-5f6d-4304-9f33-7755fdfd3fb4/21
Рождение ребёнка
01.01.1917
Дочь: Солодкова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Солодкова Неонилла Степановна
https://ya.ru/archive/catalog/7b170639-6594-4b7f-813b-68223fee172e/3
Рождение ребёнка
01.12.1918
Сын: Солодков Николай Иванович
Мать ребёнка: Солодкова Неонилла Степановна
https://ya.ru/archive/catalog/024084b5-e86d-4f38-b445-36a7e2f21905/42
Рождение ребёнка
27.09.1921
Дочь: Лазарева Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Солодкова Неонилла Степановна
Харик, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
https://ya.ru/archive/catalog/ea5cfadc-fd53-47f6-a823-2b1280ef2f32/8
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно