Татьяна Прохорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1830
Дочь: Агафия Азарова
Отец ребёнка: Назар (Азар) Яковлев
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1834
Сын: Иван Назаров
Отец ребёнка: Назар (Азар) Яковлев
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1838
Дочь: Ефимия Назарова
Отец ребёнка: Назар (Азар) Яковлев
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Назар (Азар) Яковлев
Смерть
Неизвестно