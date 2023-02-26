Татьяна Прохорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Прохорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1830

Дочь: Агафия Азарова

Отец ребёнка: Назар (Азар) Яковлев

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1834

Сын: Иван Назаров

Отец ребёнка: Назар (Азар) Яковлев

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1838

Дочь: Ефимия Назарова

Отец ребёнка: Назар (Азар) Яковлев

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назар (Азар) Яковлев

Смерть
Неизвестно
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