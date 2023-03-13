Волковъ Федотъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волковъ Федотъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Волковъ Максимъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Волковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Волкова Окиснья Лазарева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Сулимова Матрена

Мать ребёнка: Волкова Окиснья Лазарева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Волковъ Никита

Мать ребёнка: Волкова Окиснья Лазарева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Волковъ Терентий

Мать ребёнка: Волкова Окиснья Лазарева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Волкова Окиснья Лазарева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.03.1789

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Волкова Окиснья Лазарева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Окиснья Лазарева

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