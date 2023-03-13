Волковъ Федотъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Волковъ Максимъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Волковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Волкова Окиснья Лазарева
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Сулимова Матрена
Мать ребёнка: Волкова Окиснья Лазарева
Рождение ребёнка
1779
Сын: Волковъ Никита
Мать ребёнка: Волкова Окиснья Лазарева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Волковъ Терентий
Мать ребёнка: Волкова Окиснья Лазарева
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Волкова Окиснья Лазарева
Рождение ребёнка
24.03.1789
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Волкова Окиснья Лазарева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Окиснья Лазарева