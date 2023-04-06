Волковъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения1767
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Волковъ Федотъ
Мать: Волкова Окиснья Лазарева
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Волкова Авдотья
Рождение ребёнка
15.02.1789
Сын: Волковъ Федоръ
Мать ребёнка: Волкова Авдотья
Рождение ребёнка
20.04.1791
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Волкова Авдотья
Рождение ребёнка
29.05.1793
Сын: Волковъ Иванъ
Мать ребёнка: Волкова Авдотья
Рождение ребёнка
22.05.1794
Сын: Волковъ Федоръ
Мать ребёнка: Волкова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Авдотья