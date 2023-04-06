Волковъ Михаилъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолковъ Михаилъ

Волковъ Михаилъ

avatar

Место рождения

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1767

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Волковъ Федотъ

Мать: Волкова Окиснья Лазарева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Волкова Авдотья

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.02.1789

Сын: Волковъ Федоръ

Мать ребёнка: Волкова Авдотья

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1791

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Волкова Авдотья

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.05.1793

Сын: Волковъ Иванъ

Мать ребёнка: Волкова Авдотья

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.05.1794

Сын: Волковъ Федоръ

Мать ребёнка: Волкова Авдотья

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Авдотья

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close