Волкова (Копьева) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Копьева) Авдотья

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Место рождения

Ломовка

Дата рождения

1770

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Копьевъ Максимъ

Мать: Копьева Авдотья Гаврилова

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Волковъ Михаилъ

Рождение ребёнка
15.02.1789

Сын: Волковъ Федоръ

Отец ребёнка: Волковъ Михаилъ

Рождение ребёнка
20.04.1791

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Волковъ Михаилъ

Рождение ребёнка
29.05.1793

Сын: Волковъ Иванъ

Отец ребёнка: Волковъ Михаилъ

Рождение ребёнка
22.05.1794

Сын: Волковъ Федоръ

Отец ребёнка: Волковъ Михаилъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волковъ Михаилъ

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