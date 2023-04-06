Волкова (Копьева) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1770
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Копьевъ Максимъ
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Волковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
15.02.1789
Сын: Волковъ Федоръ
Отец ребёнка: Волковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
20.04.1791
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Волковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
29.05.1793
Сын: Волковъ Иванъ
Отец ребёнка: Волковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
22.05.1794
Сын: Волковъ Федоръ
Отец ребёнка: Волковъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волковъ Михаилъ