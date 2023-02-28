Салонинкин Григорий Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалонинкин Григорий Стефанов

Салонинкин Григорий Стефанов

avatar

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1797

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1816

Дочь: Болдуева Елена Григорьева

Мать ребёнка: Салонинкина Параскева Стефанова

Рождение ребёнка
12.02.1849

Дочь: Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: Салонинкина Параскева Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салонинкина Параскева Стефанова

Смерть
До 1850
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close