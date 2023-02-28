Салонинкин Григорий Стефанов
Место рождения
Дата рожденияДо 1797
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1816
Дочь: Болдуева Елена Григорьева
Мать ребёнка: Салонинкина Параскева Стефанова
Рождение ребёнка
12.02.1849
Дочь: Евдокия Григорьева
Мать ребёнка: Салонинкина Параскева Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1850