Салонинкина Параскева Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалонинкина Параскева Стефанова

Салонинкина Параскева Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1797 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1816

Дочь: Болдуева Елена Григорьева

Отец ребёнка: Салонинкин Григорий Стефанов

Рождение
До 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1849

Дочь: Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Салонинкин Григорий Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салонинкин Григорий Стефанов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close