Салонинкина Параскева Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1816
Дочь: Болдуева Елена Григорьева
Отец ребёнка: Салонинкин Григорий Стефанов
Рождение
До 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1849
Дочь: Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Салонинкин Григорий Стефанов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно