Осикин Лука Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смерти08.05.1816 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Осикин Григорий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Осикина Авдотья Лукинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Осикин Иван Лукич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осикин Дмитрий Лукич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
08.05.1816 ст.