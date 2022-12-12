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Осикин Лука Григорьевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1736

Дата смерти

08.05.1816 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Осикин Григорий Иванович

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Осикина Авдотья Лукинична

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Осикин Иван Лукич

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осикин Дмитрий Лукич

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
08.05.1816 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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