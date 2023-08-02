Лисицына Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Лисицын Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1820
Отец ребёнка: Лисицын Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Лисицына) Матрена Сергеевна
Отец ребёнка: Лисицын Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Лисицына) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Лисицын Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Лисицын Григорей Сергеевич
Отец ребёнка: Лисицын Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Лисицын Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Лисицын Сергей Яковлевич
Смерть
Неизвестно