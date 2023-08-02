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Лисицына Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисицын Сергей Яковлевич

Рождение ребёнка
1819

Сын: Лисицын Карп Сергеевич

Отец ребёнка: Лисицын Сергей Яковлевич

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Лисицын Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Лисицын Сергей Яковлевич

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Лисицына) Матрена Сергеевна

Отец ребёнка: Лисицын Сергей Яковлевич

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Лисицына) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Лисицын Сергей Яковлевич

Рождение ребёнка
1833

Сын: Лисицын Григорей Сергеевич

Отец ребёнка: Лисицын Сергей Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Лисицын Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Лисицын Сергей Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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