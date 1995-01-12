Weber George Peter
Место рожденияDenver, Denver, Colo.
Дата рождения15.05.1902
Дата смерти12.01.1995
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1902
Отец: Weber George Peter
Мать: Weber Amelia
Denver, Denver, Colo.
Место жительства
1910
East Loveland, Larimer, Colorado, United States
Место жительства
1920
Gibson, Weld, Colorado, United States
Место жительства
1930
Sunnyside, Weld, Colorado, United States
Место жительства
1935
Berthoud, Latimer, Colorado
Место жительства
1940
Election Precinct 20 Kuner, Weld, Colorado, United States
Место жительства
1940
Election Precinct 20, Weld, Colorado, United States
Место жительства
Неизвестно
Colorado, United States, Kersey, Weld
Смерть
12.01.1995
Englewood, Colo.