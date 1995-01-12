Weber George Peter — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Weber George Peter

Место рождения

Denver, Denver, Colo.

Дата рождения

15.05.1902

Дата смерти

12.01.1995

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1902

Отец: Weber George Peter

Мать: Weber Amelia

Denver, Denver, Colo.
Место жительства
1910
East Loveland, Larimer, Colorado, United States
Место жительства
1920
Gibson, Weld, Colorado, United States
Место жительства
1930
Sunnyside, Weld, Colorado, United States
Место жительства
1935
Berthoud, Latimer, Colorado
Место жительства
1940
Election Precinct 20 Kuner, Weld, Colorado, United States
Место жительства
1940
Election Precinct 20, Weld, Colorado, United States
Место жительства
Неизвестно
Colorado, United States, Kersey, Weld
Смерть
12.01.1995
Englewood, Colo.
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