Сплошная (Телятникова) Анна Лукьяновна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Сплошной Пимон Поликарпович
Отец ребёнка: Сплошной Поликарп (Карп) Семенович
Дочь: Сплошная Пелагея Поликарповна
Отец ребёнка: Сплошной Поликарп (Карп) Семенович
Сын: Сплошной Яков Поликарпович
Отец ребёнка: Сплошной Поликарп (Карп) Семенович
Сын: Сплошной Сергей Поликарпович
Отец ребёнка: Сплошной Поликарп (Карп) Семенович
Сын: Сплошной Фирс Поликарпович
Отец ребёнка: Сплошной Поликарп (Карп) Семенович
Сын: Сплошной Федор Поликарпович
Отец ребёнка: Сплошной Поликарп (Карп) Семенович
Дочь: Сплошная Анна Поликарповна
Отец ребёнка: Сплошной Поликарп (Карп) Семенович
Дочь: Сплошная Прасковья (Параскева) Поликарповна
Отец ребёнка: Сплошной Поликарп (Карп) Семенович
Сын: Сплошной Иван Поликарпович
Отец ребёнка: Сплошной Поликарп (Карп) Семенович