Сплошная (Телятникова) Анна Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сплошная (Телятникова) Анна Лукьяновна

Место рождения

Бельманка

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.10.1876

Муж: Сплошной Поликарп (Карп) Семенович

Поручители: По жениху - Шамота Дмитрий Трофимович - Холод Корней Трофимович По невесте - Потапенко Иван Аверкиевич - Седой Матвей Евстратьевич
Рождение ребёнка
19.09.1877

Сын: Сплошной Пимон Поликарпович

Отец ребёнка: Сплошной Поликарп (Карп) Семенович

Восприемники: 1. Горлинский Агапий Александович 2. Телятника Лукьяна дочь девица Ксения
Рождение ребёнка
05.10.1879

Дочь: Сплошная Пелагея Поликарповна

Отец ребёнка: Сплошной Поликарп (Карп) Семенович

Восприемники: 1. Горлинский Агапий Александрович 2. Новикова Федора жена Анна Ефимовна
Восприемник
03.11.1880
Телянтик Павел Отец - Телятник Родион Лукьянович Мать - Еписимия Ефимовна
Рождение ребёнка
20.10.1881

Сын: Сплошной Яков Поликарпович

Отец ребёнка: Сплошной Поликарп (Карп) Семенович

Восприемники: 1. Горлинский Агапий Александрович 2. Козлова Ивана жена Марфа Иосифовна
Рождение ребёнка
04.10.1882

Сын: Сплошной Сергей Поликарпович

Отец ребёнка: Сплошной Поликарп (Карп) Семенович

Восприемники: 1. Шутов Иоаникий Моисеевич 2. Горлинского Агапия жена Соломия Филипповна
Восприемник
09.03.1884
Шутов Ефимий Отец - Шутов Иван Кириллович Мать -Варвара Карповна
Рождение ребёнка
13.12.1884

Сын: Сплошной Фирс Поликарпович

Отец ребёнка: Сплошной Поликарп (Карп) Семенович

Восприемники: 1. Горлинский Агапий Александрович 2. Козлова Ивана жена Марфа Иосифовна
Рождение ребёнка
14.05.1887

Сын: Сплошной Федор Поликарпович

Отец ребёнка: Сплошной Поликарп (Карп) Семенович

Восприемники: 1. Киселев Трофим Иванович 2. Козлова Ивана жена Марфа Иосифовна
Восприемник
13.08.1888
Шутова Мария Отец - Шутов Иван Кириллович Мать - Варвара Карповна
Рождение ребёнка
12.12.1889

Дочь: Сплошная Анна Поликарповна

Отец ребёнка: Сплошной Поликарп (Карп) Семенович

Восприемники: 1. Троянский Григорий Парфентьевич 2. Козлова Ивана жена Ирина Иосифовна
Восприемник
20.08.1894
Телятник Евдокия Отец - Телятник Родион Лукьянович Мать - Епистимия Ефимиевна
Рождение ребёнка
21.10.1894

Дочь: Сплошная Прасковья (Параскева) Поликарповна

Отец ребёнка: Сплошной Поликарп (Карп) Семенович

Восприемники: 1. Новиков Иван Андреевич 2. Шутова Павла жена Федосья Семеновна
Рождение ребёнка
1898

Сын: Сплошной Иван Поликарпович

Отец ребёнка: Сплошной Поликарп (Карп) Семенович

Смерть
Неизвестно

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