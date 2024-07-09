Сплошной Сергей Поликарпович 04.10.1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сплошной Сергей Поликарпович

Место рождения

Бельманка

Дата рождения

04.10.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1882

Отец: Сплошной Поликарп (Карп) Семенович

Мать: Сплошная (Телятникова) Анна Лукьяновна

Восприемники: 1. Шутов Иоаникий Моисеевич 2. Горлинского Агапия жена Соломия Филипповна
Бракосочетание
18.01.1904

Жена: Сплошная (Андрющенко) Ефросинья Фокична

Поручители. По жениху: - Шутов Павел Моисеевич - Киселев Павел Трофимович По невесте: - Шамота Дмитрий Трофимович - Гришечкин Кирилл Степанович
Смерть
Неизвестно

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