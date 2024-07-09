Сплошной Сергей Поликарпович
Место рождения
Дата рождения04.10.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1882
Восприемники: 1. Шутов Иоаникий Моисеевич 2. Горлинского Агапия жена Соломия Филипповна
Бракосочетание
18.01.1904
Поручители. По жениху: - Шутов Павел Моисеевич - Киселев Павел Трофимович По невесте: - Шамота Дмитрий Трофимович - Гришечкин Кирилл Степанович
Смерть
Неизвестно