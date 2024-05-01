Ширин Георгий (Егор) Михайлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ширин Георгий (Егор) Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ширин Михаил

Мать: Ширина (Николаенко) Прасковья Мартыновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширин Иван Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1937

Дочь: Бурдаева (Ширина) Валентина Георгиевна

Мать ребёнка: Ширина (Королева) Анна Ивановна

село Котово Окуловского района Новгородской области
Смерть
Неизвестно
Порохово, Таловский муниципальный район, Воронежская область

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