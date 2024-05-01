Ширин Георгий (Егор) Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1937
Дочь: Бурдаева (Ширина) Валентина Георгиевна
Мать ребёнка: Ширина (Королева) Анна Ивановна
село Котово Окуловского района Новгородской области
Смерть
Неизвестно
Порохово, Таловский муниципальный район, Воронежская область