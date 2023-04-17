Шабалина Долгих Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалина Долгих Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Долгих Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Крупина Шабалина Валентина Семеновна

Отец ребёнка: Шабалин Семен Андрееваич

Рождение ребёнка
20.02.1931

Сын: Шабалин ВАсилий Семенович

Отец ребёнка: Шабалин Семен Андрееваич

Смерть
Неизвестно
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