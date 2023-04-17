Шабалин Семен Андрееваич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шабалин Андрей
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Крупина Шабалина Валентина Семеновна
Мать ребёнка: Шабалина Долгих Анна Семеновна
Рождение ребёнка
20.02.1931
Сын: Шабалин ВАсилий Семенович
Мать ребёнка: Шабалина Долгих Анна Семеновна
Смерть
Неизвестно