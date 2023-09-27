Панин Никита Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанин Никита Иванович

Панин Никита Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1718

Дата смерти

31.03.1783

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
1740
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Род войск: Конно-Гренадерский полк л.-гв. Воинское звание: корнет Переведён из вахмистров. Проходил службу с самых нижних чинов в привилегированном Конногвардейском полку.
Военная служба
1741
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Род войск: Конно-Гренадерский полк л.-гв. Воинское звание: камер-юнкер Оказался в числе тех гвардейцев, которые помогли Елизавете взойти на престол. Пожалован в камер-юнкеры и стал приобретать некотор... Показать все
Работа или профессия
1746
После того как на Панина обратила внимание императрица, фаворит Елизаветы граф Шувалов забил тревогу. Молодого Панина срочно отправили посланником в Данию.
Работа или профессия
1747
Должность: полномочный министр при шведском дворе. Шведским делам в Петербурге в то время придавали очень большое значение. Поэтому решение канцлера А.П. Бестужева-Рюмина послать в Стокгольм талантлив... Показать все
Работа или профессия
?.11.1759
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Её Императорское Величество Елизавета повелела своему полномочному министру при шведском дворе, камергеру и генерал-поручику Никите Панину на время покинуть Стокгольм по случаю назначения его воспитат... Показать все
Работа или профессия
?.06.1762
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Активный участник дворцового переворота. Екатерина II наградила его за услуги ежегодной пенсией в размере 5 тысяч рублей. Первое время Панин был лишь неофициальным советником империатрицы по вопросам ... Показать все
Работа или профессия
С 04.10.1763 по 1781
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место работы: Коллегия иностранных дел Должность: руководитель После окончательного удаления от дел Бестужева, к Панину отошло заведование делами коллегии. Не будучи официально назначен канцлером, он ... Показать все
Работа или профессия
26.08.1764
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место работы: Коллегия иностранных дел Должность: руководитель Первым делом Панину пришлось решать польский вопрос. После смерти Августа III Екатерина в инструкции своим агентам поставила задачу — доб... Показать все
Работа или профессия
1764
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место работы: Коллегия иностранных дел Должность: руководитель Подписал Петербургский союзный договор с Пруссией.
Работа или профессия
1764
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место работы: Коллегия иностранных дел Должность: руководитель Начинала складываться внешняя политическая система Панина. В её основу легла идея создания Северного союза: профранцузской коалиции следо... Показать все
Работа или профессия
?.02.1765
Место работы: Коллегия иностранных дел Должность: руководитель Заключил договор с Данией.
Работа или профессия
1766
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место работы: Коллегия иностранных дел Должность: руководитель Заключил торговый договор с Великобританией.
Работа или профессия
1767
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Возведен в графское достоинство вместе с братьями.
Сообщение о свадьбе (оглашение)
?.01.1768

Жена: Шереметева Анна Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
27.05.1768
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Накануне венчания Анна Шереметева вдруг почувствовала себя плохо. Через несколько дней появились признаки страшной болезни — оспы. 27 мая Шереметева умерла. Никита Иванович так и остался холостяком. Д... Показать все
Работа или профессия
20.09.1772
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место работы: Коллегия иностранных дел Должность: руководитель Великому князю Павлу Петровичу исполнилось 18 лет, обязанности Панина как воспитателя на этом закончились. За труды по воспитанию наследн... Показать все
Работа или профессия
1781
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
В мае Панин, сторонник союза с Пруссией, был уволен в бессрочный отпуск из-за начавшегося сближения России с Австрией. Лето Никита Иванович провёл в своём смоленском имении Дугино, а в конце сентября ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
дипломат
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
31.03.1783
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похоронен в Александро-Невской лавре, в церкви Благовещения.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close