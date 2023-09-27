Панин Никита Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1718
Дата смерти31.03.1783
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Военная служба
1740
Род войск: Конно-Гренадерский полк л.-гв. Воинское звание: корнет Переведён из вахмистров. Проходил службу с самых нижних чинов в привилегированном Конногвардейском полку.
Военная служба
1741
Род войск: Конно-Гренадерский полк л.-гв. Воинское звание: камер-юнкер Оказался в числе тех гвардейцев, которые помогли Елизавете взойти на престол. Пожалован в камер-юнкеры и стал приобретать некотор... Показать все
Работа или профессия
1746
После того как на Панина обратила внимание императрица, фаворит Елизаветы граф Шувалов забил тревогу. Молодого Панина срочно отправили посланником в Данию.
Работа или профессия
1747
Должность: полномочный министр при шведском дворе. Шведским делам в Петербурге в то время придавали очень большое значение. Поэтому решение канцлера А.П. Бестужева-Рюмина послать в Стокгольм талантлив... Показать все
Работа или профессия
?.11.1759
Её Императорское Величество Елизавета повелела своему полномочному министру при шведском дворе, камергеру и генерал-поручику Никите Панину на время покинуть Стокгольм по случаю назначения его воспитат... Показать все
Работа или профессия
?.06.1762
Активный участник дворцового переворота. Екатерина II наградила его за услуги ежегодной пенсией в размере 5 тысяч рублей. Первое время Панин был лишь неофициальным советником империатрицы по вопросам ... Показать все
Работа или профессия
С 04.10.1763 по 1781
Место работы: Коллегия иностранных дел Должность: руководитель После окончательного удаления от дел Бестужева, к Панину отошло заведование делами коллегии. Не будучи официально назначен канцлером, он ... Показать все
Работа или профессия
26.08.1764
Место работы: Коллегия иностранных дел Должность: руководитель Первым делом Панину пришлось решать польский вопрос. После смерти Августа III Екатерина в инструкции своим агентам поставила задачу — доб... Показать все
Работа или профессия
1764
Место работы: Коллегия иностранных дел Должность: руководитель Подписал Петербургский союзный договор с Пруссией.
Работа или профессия
1764
Место работы: Коллегия иностранных дел Должность: руководитель Начинала складываться внешняя политическая система Панина. В её основу легла идея создания Северного союза: профранцузской коалиции следо... Показать все
Работа или профессия
?.02.1765
Место работы: Коллегия иностранных дел Должность: руководитель Заключил договор с Данией.
Работа или профессия
1766
Место работы: Коллегия иностранных дел Должность: руководитель Заключил торговый договор с Великобританией.
Работа или профессия
1767
Возведен в графское достоинство вместе с братьями.
Сообщение о свадьбе (оглашение)
?.01.1768
Жена: Шереметева Анна Петровна
Место жительства
27.05.1768
Накануне венчания Анна Шереметева вдруг почувствовала себя плохо. Через несколько дней появились признаки страшной болезни — оспы. 27 мая Шереметева умерла. Никита Иванович так и остался холостяком. Д... Показать все
Работа или профессия
20.09.1772
Место работы: Коллегия иностранных дел Должность: руководитель Великому князю Павлу Петровичу исполнилось 18 лет, обязанности Панина как воспитателя на этом закончились. За труды по воспитанию наследн... Показать все
Работа или профессия
1781
В мае Панин, сторонник союза с Пруссией, был уволен в бессрочный отпуск из-за начавшегося сближения России с Австрией. Лето Никита Иванович провёл в своём смоленском имении Дугино, а в конце сентября ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
дипломат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.03.1783
Похоронен в Александро-Невской лавре, в церкви Благовещения.