Шереметева (Шереметева) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шереметева (Шереметева) Анна Петровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

18.12.1744

Дата смерти

17.05.1768 ст.

Пол

Женский

Отец

1713 г.р.

Мать

1714 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1744

Отец: Шереметев Пётр Борисович

Мать: Шереметева Варвара Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: графиня.
Работа или профессия
1760
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место работы: Высочайший Двор Должность: фрейлина Императрицей Елизаветой Петровной Анна пожалована во фрейлины с редким дозволением жить дома, а не во дворце. Однако она постоянно была при дворе, а т... Показать все
Место жительства
04.03.1766
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
В доме её отца на набережной реки Фонтанки, д. 34 разыгрывались домашние «благородные» спектакли. В комедии в одном действии «Зенеида», в котором принимали участие великий князь Павел Петрович, графин... Показать все
Сообщение о свадьбе (оглашение)
?.01.1768

Муж: Панин Никита Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
17.05.1768 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: оспа | Скончалась от чёрной оспы за несколько дней до свадьбы. Похоронена на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.
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