Шереметева (Шереметева) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения18.12.1744
Дата смерти17.05.1768 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1744
Титул: графиня.
Работа или профессия
1760
Место работы: Высочайший Двор Должность: фрейлина Императрицей Елизаветой Петровной Анна пожалована во фрейлины с редким дозволением жить дома, а не во дворце. Однако она постоянно была при дворе, а т... Показать все
Место жительства
04.03.1766
В доме её отца на набережной реки Фонтанки, д. 34 разыгрывались домашние «благородные» спектакли. В комедии в одном действии «Зенеида», в котором принимали участие великий князь Павел Петрович, графин... Показать все
Сообщение о свадьбе (оглашение)
?.01.1768
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.05.1768 ст.
Причина смерти: оспа | Скончалась от чёрной оспы за несколько дней до свадьбы. Похоронена на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.