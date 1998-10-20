Чайко (Сизикова) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧайко (Сизикова) Валентина Васильевна

Чайко (Сизикова) Валентина Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1916

Дата смерти

20.10.1998

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1937

Дочь: Колесова Нонна Ивановна

Отец ребёнка: Чайко Иван Васильевич

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.03.1947

Дочь: Пятко Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Чайко Иван Васильевич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чайко Борис Иванович

Отец ребёнка: Чайко Иван Васильевич

Смерть
20.10.1998
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close