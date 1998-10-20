Чайко (Сизикова) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1916
Дата смерти20.10.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.11.1937
Дочь: Колесова Нонна Ивановна
Отец ребёнка: Чайко Иван Васильевич
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.03.1947
Дочь: Пятко Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Чайко Иван Васильевич
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чайко Борис Иванович
Отец ребёнка: Чайко Иван Васильевич
Смерть
20.10.1998